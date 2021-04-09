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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu. Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, şimdilerde Ramo dizisiyle adından söz ettiriyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenip ayrıldı. Esra Bilgiç hakkında her şey merak ediliyor, özellikle de eski hali... Güzel yıldızın ev halini paylaşmasının ardından pek çok kişi estetik olup olmadığı konusunda yorumlarda bulundu. Bu sorunun yanıtına ise Esra Bilgiç kendi ağzıyla yanıt vermişti.

09.04.2021 17:32 - Son Güncelleme: 09.04.2021 17:48
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Esra Bilgiç estetikli mi, estetiksiz mi? Bilgiç'in yıllar öncesine ait halleri merak konusu oldu.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ev haliyle hayran bıraktı! 'Estetik var mı yok mu?' yorumları yeniden havada uçuştu...

DEREN TALU