RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı'nın soyadı Sabancı olunca kazandığı para da değişti. 10 Ekim'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikah masasına oturmuştu Nazlı ile Hacı Sabancı... Görkemli düğünün ardından Nazlı Kayı Sabancı şimdilerde kazancı ile gündemde. Birçok markayla anlaşan Nazlı Kayı, evlenmeden önce Instagram'da bir gönderi başına 10 bin TL kazanıyordu. Ancak bu kazanç Sabancı olduktan sonra değişti.

25.04.2022 12:05 - Son Güncelleme: 25.04.2022 12:05
Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

SABANCI OLUNCA FİYAT ARTTI

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Hacı Sabancı ile yaşadığı aşk sayesinde magazin manşetlerine hızlı bir giriş yapan Zeynep Nazlı Sabancı, şöhretini paraya çevirmeyi bilenlerden...

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Geçtiğimiz yıl Instagram'daki takipçisi sayısı hızlı bir yükselişle 200 bine ulaşan genç kadın, sosyal medyadan reklam iş birliklerine başlamıştı.

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Birçok markayla anlaşan Zeynep Nazlı Sabancı, evlenmeden önce Instagram'daki bir gönderi başına 10 bin TL kazanıyordu.

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı

Ancak genç kadının hayatı, Ekim 2021'de tamamen değişti. Attığı imzayla 2020 yılında kişisel serveti 550 milyon doları bulan Ömer Sabancı'nın gelini olan Zeynep Nazlı Sabancı, resmi olarak 'sosyeteye' de giriş yaptı.

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