Hacı Sabancı ile evlendikten sonra fiyatı artırdı! 10 bin TL alan Nazlı Kayı, Sabancı olunca bakın ne kadar kazanmaya başladı...

Ancak genç kadının hayatı, Ekim 2021'de tamamen değişti. Attığı imzayla 2020 yılında kişisel serveti 550 milyon doları bulan Ömer Sabancı'nın gelini olan Zeynep Nazlı Sabancı, resmi olarak 'sosyeteye' de giriş yaptı.