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90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

90'ların süpermodeli Cindy Crawford'un kızı da kendi gibi model. Kaia Gerber 14 yaşındayken annesi Cindy Crawford sosyal medyada fotoğrafını paylaştı ve güzel model o gün bu gündür defilelerin aranan isimlerinden oldu. Annesinin tahtına aday gösterilen Kaia Gerber kısa sürede en başarılı modeller arasında girmeyi başardı. Ünlü model Kaia Gerber, yakın zamanda 18'ine girmişti. Şimdiye kadar adı herhangi birisiyle anılmayan Kaia'nın aşık olduğu ortaya çıktı. Genç model Kaia Gerber sevgilisi ABD'li komedyen Pete Davidson ile ilk kez görüntülendi.

07.11.2019 17:06 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:06
90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

90'ların süpermodeli Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber, 14 yaşından bu yana modellik yapıyor. Cindy Crawford 4 yıl önce kızı Kaia'nın fotoğrafını Instagram'dan paylaştı ve Kaia o gün bu gündür defileden defileye koşuyor.

90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

Şimdiye kadar biriyle anılmayan Kaia'nın aşık olduğu ortaya çıktı. Genç model, 1 aydır ABD'li komedyen Pete Davidson (25) ile birlikte.

90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

Ariana Grande'ye aşk acısı çektirdi. Davidson, ünlü şarkıcı Ariana Grande'ye aşk acısı çektiren eski sevgilisi. Kaia Gerber sevgilisi Pete Davidso, Malibu'da bir akşam yemeği çıkışında görüntülendi. Çift ilk kez birlikte görüntü verdi.

90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

NİŞANI ATTILAR

Ariana Grande ve Pete Davidson, 2018 Mayıs ayında birlikte olduklarını açıklamış ve haziranda evlilik yolunda ilk adımı atarak, nişanlanmıştı. İlişkileriyle örnek gösterilen çift, aşklarını kameralar önünde de yaşıyordu.Ortak bir açıklama yayınlayan ünlü şarkıcı ve komedyen, "Beraberliğimizi bitirmek için doğru zamandayız" diyerek birlikteliklerini sonlandırmıştı.

90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

Ariana Grande nişan yüzüğünü parmağından hiç çıkarmıyordu.

Hatta gazetecilerin fotoğrafını çekeceğini hissettiği anlarda yüzüğünü özellikle göstermek istercesine elini kaldırarak poz veriyordu.

90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!
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