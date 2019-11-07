90’ların süpermodelinin kızı aşık oldu! Annesinin izinden giden genç model sevgilisiyle bakın nası yakalandı!

90'ların süpermodeli Cindy Crawford'un kızı da kendi gibi model. Kaia Gerber 14 yaşındayken annesi Cindy Crawford sosyal medyada fotoğrafını paylaştı ve güzel model o gün bu gündür defilelerin aranan isimlerinden oldu. Annesinin tahtına aday gösterilen Kaia Gerber kısa sürede en başarılı modeller arasında girmeyi başardı. Ünlü model Kaia Gerber, yakın zamanda 18'ine girmişti. Şimdiye kadar adı herhangi birisiyle anılmayan Kaia'nın aşık olduğu ortaya çıktı. Genç model Kaia Gerber sevgilisi ABD'li komedyen Pete Davidson ile ilk kez görüntülendi.

07.11.2019 17:06 - Son Güncelleme: 07.11.2019 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





