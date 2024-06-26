Bodrum’daki lüks evleri çok konuşulmuştu! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşım: “Taşınmalar bittiyse...”

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, geçen günlerde eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'daki lüks villalarında görüntülendi. Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinin tadilatıyla ilgilenen ünlü çift, uzun süre gündem oldu. İkili, şimdi ise Fahriye Evcen'in paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşıma "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen." notunu ekledi. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, yaz tatili için ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti.
2019'da Karan'ı, 2023'te de Kerem'i kucağına alan Özçivit, geçen günlerde eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülendi.
Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.