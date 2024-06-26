SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bodrum’daki lüks evleri çok konuşulmuştu! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşım: “Taşınmalar bittiyse...”

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, geçen günlerde eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'daki lüks villalarında görüntülendi. Yaklaşık iki saat kaldıkları yeni evlerinin tadilatıyla ilgilenen ünlü çift, uzun süre gündem oldu. İkili, şimdi ise Fahriye Evcen'in paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşıma "Taşınmalar bittiyse tatil başlasın lütfen." notunu ekledi. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 16:34 Güncelleme 26 Haziran 2024, 16:48
Bodrum’daki lüks evleri çok konuşulmuştu! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşım: “Taşınmalar bittiyse...” 1

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, yaz tatili için ailesiyle birlikte Bodrum'a gitti.

Bodrum’daki lüks evleri çok konuşulmuştu! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşım: “Taşınmalar bittiyse...” 2

2019'da Karan'ı, 2023'te de Kerem'i kucağına alan Özçivit, geçen günlerde eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'da yeni aldıkları villanın tadilatıyla ilgilenirken görüntülendi.

Fahriye Evcen'den arabadan paylaştı

Bodrum’daki lüks evleri çok konuşulmuştu! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den dikkat çeken paylaşım: “Taşınmalar bittiyse...” 3

Bodrum Turgutreis'te yeni aldıkları yazlıkta objektiflere yansıyan oyuncular, evin her şeyiyle kendileri ilgilendi. Çift, ustalarla bol bol fikir alışverişinde bulundu.

SON DAKİKA