Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı! Sinemayı bırakan Semra Özdamar şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde canlandırdığı Semra Hoca rolü ile hafızalara kazınan Semra Özdamar o dönem usta oyuncular Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ile aynı projede yer alma fırsatı bulmuştu. Filmden sonra sinemayı bırakan Özdamar bakın daha sonra hangi meslekte çalışmaya başladı! Hababam Sınıfı'nın kara kaşlı, kara gözlü ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı. Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar'ın yıllar sonraki değişimi de bir hayli şaşırttı.
'Hababam Sınıfı' film serisinin ikinci filmi olarak çekilen 1975 yapımı komedi filmi 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan filmdir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı proje, serinin en çok hasılat yapan filmidir. Filmin oyuncuları yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar 1978'de sinemayı bıraktı ve başka bir alana yöneldi. İşte güzelliği ile o döneme damga vuran oyuncunun son hali ve yeni mesleği...
Yeşilçam'ın ünlü film serisi Hababam Sınıfı'nın ikinci filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı uzun bir aradan sonra yeniden TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münih Özkul gibi usta isimler yer alıyor.