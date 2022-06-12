Vav TV İzle
Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı! Sinemayı bırakan Semra Özdamar şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor

Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı! Sinemayı bırakan Semra Özdamar şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde canlandırdığı Semra Hoca rolü ile hafızalara kazınan Semra Özdamar o dönem usta oyuncular Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ile aynı projede yer alma fırsatı bulmuştu. Filmden sonra sinemayı bırakan Özdamar bakın daha sonra hangi meslekte çalışmaya başladı! Hababam Sınıfı'nın kara kaşlı, kara gözlü ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı. Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar'ın yıllar sonraki değişimi de bir hayli şaşırttı.

12.06.2022 17:41 - Son Güncelleme: 12.06.2022 17:41
Hababam Sınıfı’nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca’nın son hali ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar

'Hababam Sınıfı' film serisinin ikinci filmi olarak çekilen 1975 yapımı komedi filmi 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan filmdir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı proje, serinin en çok hasılat yapan filmidir. Filmin oyuncuları yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar 1978'de sinemayı bıraktı ve başka bir alana yöneldi. İşte güzelliği ile o döneme damga vuran oyuncunun son hali ve yeni mesleği...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı’nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca’nın son hali ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar

Yeşilçam'ın ünlü film serisi Hababam Sınıfı'nın ikinci filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı uzun bir aradan sonra yeniden TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden uyarlanan filmde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münih Özkul gibi usta isimler yer alıyor.

Hababam Sınıfı’nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca’nın son hali ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar

Filmin konusu; Okula edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

Hababam Sınıfı’nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca’nın son hali ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar

Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez.

Hababam Sınıfı’nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca’nın son hali ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapan Semra Özdamar

Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır.

SON DAKİKA