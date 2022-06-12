Hababam Sınıfı'nın ürkek ceylanıydı! Semra Hoca'nın son hali ortaya çıktı! Sinemayı bırakan Semra Özdamar şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor

'Hababam Sınıfı' film serisinin ikinci filmi olarak çekilen 1975 yapımı komedi filmi 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan filmdir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı proje, serinin en çok hasılat yapan filmidir. Filmin oyuncuları yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra öğretmen karakteriyle tanınan Semra Özdamar 1978'de sinemayı bıraktı ve başka bir alana yöneldi. İşte güzelliği ile o döneme damga vuran oyuncunun son hali ve yeni mesleği...