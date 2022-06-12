Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'i askere uğurladı romantik anlar yaşandı! Daha 14 gün önce nişanlanmıştı...
Perihan Savaş oğlunu askere uğurladı romantik anlar yaşandı! Daha 14 gün önce nişanlanmıştı Savaş Zafer... Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı attıktan sonra asker yolcusu oldu. İşte o anlar...
12.06.2022 17:46 - Son Güncelleme: 12.06.2022 17:57
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 6 senedir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.