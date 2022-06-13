Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer öyle böyle değişmedi kimse tanıyamıyor! Bambaşka bir iş yapan Talip Güran'ın son haline bakın
Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer öyle böyle değişmedi, kimse tanıyamıyor! Bambaşka bir iş yapan Talip Güran'ın son hali gündeme bomba gibi düştü. Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. İşte Talip Güranîn son hali ve yeni mesleği...
Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer öyle böyle değişmedi, kimse tanıyamıyor! Bambaşka bir iş yapan Talip Güran'ın son haline bakın!
Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı.
O ARTIK MARANGOZ
Bodrum'da yaşayan Güran, 1978 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı filminin ardından oyunculuğu bıraktı. Bodrum'da kendisine ait olan marangozluk atölyesinde birbirinden renkli sandalyeler imal eden Güran, aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapıyor.
Bodrum'a 1982 yılında taşındığını belirten Güran, "O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım" diyerek geldiği süreci anlattı. İşletmeciliğini yaptığı mekanda ara sıra Hababam Sınıfı filmlerinin müziklerini de çaldıklarını belirten Güran, "Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" diyor.