Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer öyle böyle değişmedi, kimse tanıyamıyor! Bambaşka bir iş yapan Talip Güran'ın son haline bakın!

Bodrum'a 1982 yılında taşındığını belirten Güran, "O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım" diyerek geldiği süreci anlattı. İşletmeciliğini yaptığı mekanda ara sıra Hababam Sınıfı filmlerinin müziklerini de çaldıklarını belirten Güran, "Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" diyor.