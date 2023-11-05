Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in 8 yıllık eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla evliymiş...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Ahmet Sezerel ve daha nice başarılı ismi bir araya getiren Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Badi Ekrem karakteriyle büyük beğeni toplayan Şener Şen'in hayatı merak konusu oldu. 81 yaşındaki usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şener'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şen'in 1989–1997 yılları arasında Ekmek Teknesi'nin yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Şener Şen'in eski eşi hangi ünlü oyuncuymuş...