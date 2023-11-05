Engin Polat Dilan Polat'a ilaç mı verdi? Yakın arkadaşı ifşa etti! "Yazıklar olsun öyle kocaya"

1 Kara para aklamak, veRgi kaçırmak, örgüt kurmak... Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

2 "SADECE REKLAM YÜZÜYÜM"

Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150 -200 bin lira olarak beyan etti. Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.