Engin Polat Dilan Polat'a ilaç mı verdi? Yakın arkadaşı ifşa etti! "Yazıklar olsun öyle kocaya"

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlü olan, kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte Dilan Polat- Engin Polat olayının detayları...
Kara para aklamak, veRgi kaçırmak, örgüt kurmak... Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.
"SADECE REKLAM YÜZÜYÜM"
Çifte adliyeye sevk edilmeden önce 66 sayfadan oluşan soru yöneltildi.
Polat çifti adliyedeki sorguda ise aylık gelirlerini 150 -200 bin lira olarak beyan etti. Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü.
Engin Polat kara para aklama iddialarını reddetti. Engin Polat, "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik" dedi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat da her şeyi avukatlarının ayarladığını öne sürdü.