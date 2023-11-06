Kara Kutu denilen Şule ilk kez konuştu! Dilan Polat ile Engin Polat’ın çocukları Nilda ve Milan’ın nerede olduğu ortaya çıktı!

Sosyal medyada lüks yaşamlarını her fırsatta sergileyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Dilan Polat, adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlarken çiftin çocukları Nilda ve Milan'ın nerede oldukları merak edildi. Akıllara ise Dilan Polat'ın 'kara kutusu' olarak görülen yardımcıları Şule geldi. Dilan Polat'ın kara kutusu denilen Şule günler sonra ortaya çıktı ve Nilda ile Milan'ın nerede olduğu açıkladı. İşte detaylar...