Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı! Tuncay Akça’nın o röportajı ortaya çıktı! Münir Özkul itirafı şaşırttı! “40 gün dükkana gelip gitti”

'Hababam Sınıfı' filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle tanınan sinema oyuncusu Tuncay Akça İstanbul'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündem oldu. Akça'nın nasıl ünlü olduğunu anlattığı röportajda Münir Özkul itirafı çok konuşuldu. Şener Şen, Kemal Sunal ve Adile Naşit ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.