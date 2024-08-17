Hababam Sınıfı’nın Bacaksız’ıydı! Tuncay Akça’nın o röportajı ortaya çıktı! Münir Özkul itirafı şaşırttı! “40 gün dükkana gelip gitti”

'Hababam Sınıfı' filmlerindeki 'Bacaksız' rolüyle tanınan sinema oyuncusu Tuncay Akça İstanbul'da kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündem oldu. Akça'nın nasıl ünlü olduğunu anlattığı röportajda Münir Özkul itirafı çok konuşuldu. Şener Şen, Kemal Sunal ve Adile Naşit ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.
Tüm Türkiye'nin Hababam Sınıfı'ndaki Bacaksız rolüyle tanıdığı Tuncay Akça, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.
Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan ünlü oyuncunun yıllar önce verdiği bir röportaj ise tekrar gündem oldu.
Akça'nın nasıl ünlü olduğunu anlattığı röportajda Münir Özkul itirafı çok konuşuldu. Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, şu ifadeleri kullandı:
"Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım.