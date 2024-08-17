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Aras Bulut İynemli'nin villası küle döndü! Herkesin aklına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi geldi! İşte yanan evden ilk görüntüler...

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çıkan villanın, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 21:49 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 22:06
Aras Bulut İynemli’nin villası küle döndü! Herkesin aklına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi geldi! İşte yanan evden ilk görüntüler... 1

Sarıyer'de gece saatlerinde 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler villaya da sıçrarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çıkan villanın, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.

Aras Bulut İynemli’nin villası küle döndü! Herkesin aklına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi geldi! İşte yanan evden ilk görüntüler... 2

Magazin gündemine aşk hayatıyla sık sık gelen Aras Bulut İynemli, bu kez bambaşka bir gelişme ile sevenlerini hayrete düşürdü.

Aras Bulut İynemli’nin villası küle döndü! Herkesin aklına Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi geldi! İşte yanan evden ilk görüntüler... 3

Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan 4 katlı bir villanın bahçesindeki tek katlı ahşap müştemilatta gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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