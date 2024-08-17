Yalnızca 1 yıl evli kaldılar! Yavuz Bingöl’ün eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Ercan Saatçi’ye konuk olan Yavuz meğer...

Ercan Saatçi'nin sunumuyla ekrana gelen Çok Akustik programına Oktay Kaynarca ile konuk olan ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl'ün hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak edildi. Bingöl'ün bir yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yavuz Bingöl'ün eski eşi hangi ünlü şarkıcıymış...