Hababam Sınıf’ın Badi Ekrem’i Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Keloğlan’dan Hercai’ye meğer yıllarca onu izlemişiz...

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği, yazar Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı romanından uyarlanan1975 yapımı 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisi ile buluştu.