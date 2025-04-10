Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Sanatçı Attila Özdemiroğlu'nun kızı olarak dünyaya gelen Yaprak Özdemiroğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu oldu ancak kariyerine oyuncu olarak devam etti.

Profesyonelliğe tiyatro ile başlayan Özdemiroğlu, 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema filmlerinde rol aldı.

Hababam Sınıfı Güle Güle'de canlandırdığı Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özdemiroğlu, Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaştığı Şekerpare'yle hafızalara kazındı.

Yeşilçam'ın Şekerpare'si olarak anılan Özdemiroğlu, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.