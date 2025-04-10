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Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Yeşilçam'ın Şekerpare'si, Hababam Sınıfı Güle Güle'nin güzeller güzeli Gamze'si... Attila Özdemiroğlu'nun kızı Yaprak Özdemiroğlu, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 61 yaşında olan Özdemiroğlu'nu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:53
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Sanatçı Attila Özdemiroğlu'nun kızı olarak dünyaya gelen Yaprak Özdemiroğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu oldu ancak kariyerine oyuncu olarak devam etti.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Profesyonelliğe tiyatro ile başlayan Özdemiroğlu, 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema filmlerinde rol aldı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Hababam Sınıfı Güle Güle'de canlandırdığı Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özdemiroğlu, Şener Şen ve İlyas Salman ile başrolü paylaştığı Şekerpare'yle hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Yeşilçam'ın Şekerpare'si olarak anılan Özdemiroğlu, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde 61 yaşında olan Özdemiroğlu'nu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Yeşilçam yıldızı yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Yaprak Özdemiroğlu için sosyal medyada "Her hali ayrı güzel", "O hala Şekerpare", "Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor", "Gençlere taş çıkarır" yorumları yapıldı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

İşte Yaprak Özdemiroğlu başta olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Türkan Şoray

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Türkan Şoray

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Hülya Koçyiğit

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Hülya Koçyiğit

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Kadir İnanır

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Kadir İnanır

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Perihan Savaş

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Perihan Savaş

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Şener Şen

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...

Şener Şen