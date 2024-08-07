Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali ortaya çıktı! 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı 20’liklere taş çıkarıyor

Kadrosunda Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Şevket Altuğ, İlyas Salman, Hüseyin Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle, televizyon ekranlarında yayınlaması üzerine gündem oldu. 1981 yapımı filmde Gamze karakterini canlandıran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali ise merak edilip araştırıldı. Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızını görenler ise hayran kaldı. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun 20'liklere taş çıkaran son hali...