Cennet Mahallesi'nin Oynak Balinası'ydı 47'lik oyuncu tek formülle göbek yağını eritmiş! 12 ayda 40 kilo verdiren Şeyla Halis diyeti; 'Ölüm orucu...'

1 "Cennet Mahallesi" denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Şeyla Halis, yıllardır verdiği kilo savaşıyla biliniyordu. Dizide canlandırdığı "Menekşe" karakteriyle hafızalara kazınan ve "Oynak Balina" lakabıyla anılan başarılı oyuncu, azmiyle herkese örnek oluyor.

2 Kilo Alma Süreci Şeyla Halis, kilo alma sürecinin nedenlerini samimiyetle paylaştı. Aşırı abur cubur tüketimi, düzensiz beslenme ve aşırı yeme alışkanlıklarının kilo almasına yol açtığını belirtti. Bu durumu geride bırakarak sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmaya karar verdi. Şeyla Halis açıklamasında, "Ölüm orucuna girmedim. Kilolarımdan kurtuldukça kendimi ödüllendirdim. Her istediğimi doğru zamanda ve uygun miktarda tükettim. Ayrıca, ortalama bir tempoda yürüyüş yapmaya ve yüzmeye önem verdim." ifadelerine yer verdi.