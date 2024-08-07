8 yıl önce evlenmişlerdi! Bebek bekleyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme! Bir değil iki bebek...

İhanet iddialarıyla bir dönem uzun süre gündem olan çift, önceki günlerde Neslihan Atagül 'ün duyurduğu müjdeli haberle çok konuşulmuştu.

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Bebek beklediklerini duyuran Atagül, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"