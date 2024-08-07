8 yıl önce evlenmişlerdi! Bebek bekleyen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde flaş gelişme! Bir değil iki bebek...

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 8 yıl önce dünyaevine girdi. Ünlü çift, Neslihan Atagül'ün duyurduğu müjdeli haberle çok konuşuldu. Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Müjdeli haberin ardından ikili hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
İhanet iddialarıyla bir dönem uzun süre gündem olan çift, önceki günlerde Neslihan Atagül'ün duyurduğu müjdeli haberle çok konuşulmuştu.
Bebek beklediklerini duyuran Atagül, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"