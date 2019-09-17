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Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın efsanesi Hababam Sınıfı günümüzde hala izlenme rekorları kırıyor. Hababam Sınıfı ile ilgili yeni bilgiler hala dikkatli bir şekilde takip ediliyor. 1981 yılında çekilen "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmi "Hababam Sınıfı" serisinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır. Bu seride yer alan 'Gamze' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel ve başarılı oyuncu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Yaprak Özdemiroğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, balerin. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İşte Yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...

17.09.2019 10:35 - Son Güncelleme: 17.09.2019 10:36
Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Unutulmayan efsane Hababam Sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam Sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin ardından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam Sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise yıllar sonra filmlerden hatırladığımız hallerinden çok farklı. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...

Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Ahmet Sezerel

Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Oktay Kaynarca

Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Nihat Nikerel

Hababam Sınıfı filminin yıldız isminin son halini görenler tanıyamadı! İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Gürkan Uygun

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