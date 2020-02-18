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Tuvana Türkay ile Onur Tuna'yı görenler neye uğradığını şaşırdı: Bu kadarını da beklemezdik...

Tuvana Türkay ile Onur Tuna muhabirlere röportaj verdi. 14 Şubat'ta vizyona giren 'Ağır Romantik' filminin başrol oyuncuları Tuvana Türkay ve Onur Tuna önceki akşam gerçekleşen galada yaptıkları açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Onur Tuna'nın, "Çekimlerde çok eğlendik" açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Onur Tuna ve Tuvana Türkay arasında yaşanan gelişme sonrasında Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali ve Onur Tuna'nın eski hali merak konusu oldu. Onur Tuna ve Tuvana Türkay'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

18.02.2020 17:03 - Son Güncelleme: 18.02.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





