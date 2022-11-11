Güzel oyuncu Miray Daner zayıflama sırrını açıkladı! Seda Sayan’ın müstakbel gelini 6 ayda 53 kilo vermiş!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner yeni bir dizi ile ekranlara geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.Son zamanlarda fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak daha önceden "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti. Miray Daner, şimdi ise bir dergiye verdiği röportajda zayıflama sırrını açıklayarak tüm merakları giderdi. İşte Miray Daner'in zayıflama sırrı ve tüm merak edilenler...