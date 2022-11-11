"Eski kocamı kaçırdım.." Gülşah Saraçoğlu ağlayarak itiraf etti! 'Metres Gülşah' olayında o ünlüye nefret kustu!
Doya Doya Moda isimli yarışma programında jüri üyesi olarak yer alan yapan ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Çınar'ın 'Katarsis' programına katıldı. Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adının "metres_gulsah" olarak değiştirilmesi oldukça gündem olmuştu. Saraçoğlu katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Moda camiasının ünlü isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu'nun, dün akşam Instagram hesabı hack'lendi. Saraçoğlu'nun kullanıcı adı bile değiştirildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. bu durum hala konuşulurken ünlü modacının Katarsis isimli programda anlattıkları büyük ilgi çekti. Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, kendisi için, "Ben onu uyardım" diyen eski dostu Demet Akalın'ı affetmeyeceğini belirtti. İsim vermeden konuşan Saraçoğlu, "Adını bile anmak istemiyorum. Öteki dünyada onunla karşılaşmamak için hakkımı helal ettim" şeklinde açıklamalarda bulundu. Katarsis programında ise eski eşini kaçırarak evlendiğini anlatması izleyiciyi şoke etti. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun acılarla dolu hikayesi...
DEMET AKALIN'I SİLDİ
Geçtiğimiz aylarda Deha Bilimlier'in sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu'yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, "İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım" açıklamasını yapmıştı. Eski dostu Akalın'ın açıklamaları karşısında şaşkına dönen Saraçoğlu ise Akalın'ı tek kalemde silmişti.
''ESKİ KOCAMI KAÇIRARAK EVLENDİM''
"Ben eski kocamı kaçırarak evlendim. Gaziantepli bir ailesi vardı ve beni istemiyordu. İyi ki onunla evlendim, iyi ki de Aslan doğdu fakat aslında çok sıkıntılı bir hikaye. 3 yıl sevgili olduk, evlenme kararı aldık ama istenmeyen gelin oldum. Ankara'ya gitmişti bir iş için gidip onu aldım ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittik. Selçuk Antep'ten bir ceketini alıp yanıma geldi. Evlendikten 5 ay sonra hamile kaldım ve sorunlar başladı. Bir süre tek başıma çalıştım, hem kocamı hem çocuğumu taşıdım. Bunları yaşadığım için bazı şeylere katlanamıyorum. Sevgili parası, koca parası imalarına dayanamıyorum."
Eski eşim ailesiyle barıştı fakat ailesi moda atölyemi kapatmamı istedi. O dönem kendimi çok çirkin hissetmiştim çünkü sevdiğim adamdan ayrıldım. Selçuk bana 'Çok kilolu olmuşsun' deyince hırs yaptım ve mide ameliyatıyla zayıfladım, kendi tasarımlarımı kendim giydim. Ben bunu yapınca Selçuk 'Yine evlenelim' dedi. Nerdeyse 3. kez evleniyorduk.
ESKİ EŞİMİN AİLESİ HAYATIMI MAHVETTİ
"Eski eşimin ailesi benim hayatımı mahvetti. Belki beni isteselerdi ben şu an Antep'te 3 çocuklu bir kadın olacaktım, belki bin kilo olacaktım ama mutlu bir kadın olacaktım, Belki kimse öfke kontrolümü sağlayamadığım anlarıma şahit olmayacaktı. Belki bu kadar gündemde bir kadın olmayacaktım, keşke olmasaydım... Çok acı çektim
İşte ünlülerin çok şaşıracağınız acı dolu hikayeleri...
"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"
Yıllardır yaşadığı güzel hayatıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy; acılarla, eziyet görerek ve sevgiye muhtaç büyütüldüğünü söyledi. 5 yaşındayken babasının başka bir ailesinin olduğunu öğrendiği için anne ve babasının ayrıldığını, bu sebepten de babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim" dedi. Esmersoy içinde bulunduğu bu durumu 18 yaşındaki annesinin 'Artık bana anne diyebilirsin' demesiyle sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.