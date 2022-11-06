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Haberler Magazin Güzel Günler'in Kıymet'i Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: "Hepsi birbirinin aynısı"

Güzel Günler'in Kıymet'i Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: "Hepsi birbirinin aynısı"

Güzel Günler'in Kıymet'i Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Doktor Manolya karakterine hayat veren Binnur Kaya yeni dizisiyle gündem oldu. Özel hayatı merak edilen Binnur Kaya'nın yaşı ve ailesi merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları Binnur Kaya'nın annesini ve ablasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi, "Hepsi birbirinin aynısı" yorumları havada uçuştu.

06.11.2022 13:41 - Son Güncelleme: 06.11.2022 13:52
Güzel Günler’in Kıymet’i Binnur Kaya’nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: Hepsi birbirinin aynısı

"HEPSİ BİRBİRİNİN AYNISI"

Güzel Günler'in Kıymet'i Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu.

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Güzel Günler’in Kıymet’i Binnur Kaya’nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: Hepsi birbirinin aynısı

Son olarak Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya ilk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer almıştı. Ardından Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok projede yer alan Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor.

Güzel Günler’in Kıymet’i Binnur Kaya’nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: Hepsi birbirinin aynısı

Yeni dizisi Güzel Günler'de Kıymet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu.

Güzel Günler’in Kıymet’i Binnur Kaya’nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: Hepsi birbirinin aynısı

Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nedeni ise hepsinin birbirine benzemesi...

Güzel Günler’in Kıymet’i Binnur Kaya’nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: Hepsi birbirinin aynısı

BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Elazığlı olan Binnur Kaya 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

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