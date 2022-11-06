Güzel Günler'in Kıymet'i Binnur Kaya'nın ablası ve annesini görenlerin nutku tutuldu: "Hepsi birbirinin aynısı"

Son olarak Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya ilk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer almıştı. Ardından Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok projede yer alan Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor.