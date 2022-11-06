Vav TV İzle
Haberler Magazin Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: "Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?"

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: "Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?"

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı. "Köylü Güzeli" şarkısı ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci son haliyle gündeme geliyordu. Estetikle bir hayli değişen Cebeci geçmiş yıllarda verdiği sütyensiz pozlarını paylaştı. "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke eden 46 yaşındaki Hilal Cebeci'ye sosyal medyada tepki yağdı.

06.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 06.11.2022 14:52
Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?

"EVLİSİN SEN NE GEREK VAR ŞİMDİ BUNA?"

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan Hilal Cebeci sosyal medyada eski halini paylaştı. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci 90'lı yıllarda verdiği bir pozu paylaştı.

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?

Şeffaf bluzunun altına sütyen giymeden poz veren Hilal Cebeci bu pozu "Bu ülkeye hep fazlaydım. Coğrafya kaderdir" notunu düştü.

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?

Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan Cebeci'nin bu fotoğrafa yazığı notu tepki çekti. Hilal Cebeci'ye "Coğrafyamızda ne varmış", "Açılıp saçılmanın coğrafyayla alakası ne" yorumları yağdı.

Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?

Yorumuyla tepki çeken Hilal Cebeci'nin sütyensiz pozuna da, "Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?" denildi.

SON DAKİKA