Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı: "Evlisin sen ne gerek var şimdi buna?"
Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı. "Köylü Güzeli" şarkısı ile hafızalara kazınan Hilal Cebeci son haliyle gündeme geliyordu. Estetikle bir hayli değişen Cebeci geçmiş yıllarda verdiği sütyensiz pozlarını paylaştı. "6 sene önce evlendim" açıklamasıyla herkesi şoke eden 46 yaşındaki Hilal Cebeci'ye sosyal medyada tepki yağdı.
06.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 06.11.2022 14:52
"EVLİSİN SEN NE GEREK VAR ŞİMDİ BUNA?"
Hilal Cebeci sütyensiz paylaşımıyla olay! Son halini gören şaşırdı o kareye tepki yağdı.
Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan Hilal Cebeci sosyal medyada eski halini paylaştı. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci 90'lı yıllarda verdiği bir pozu paylaştı.
Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan Cebeci'nin bu fotoğrafa yazığı notu tepki çekti. Hilal Cebeci'ye "Coğrafyamızda ne varmış", "Açılıp saçılmanın coğrafyayla alakası ne" yorumları yağdı.