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Haberler Magazin Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

Kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak'ın yer aldığı Güzel Günler dizisinde Alya karakterini canlandıran Oya İloğulları'nın memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. 1999 yılında dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Eskişehir Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan İloğulları hakkında en çok "Oya İloğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle tanınan oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Oya İloğulları'nın memleketi...

takvim.com.tr
21.11.2022 00:28 - Son Güncelleme: 21.11.2022 00:28
Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

Güzel Günler dizisinde Alya karakterini canlandıran Oya İloğulları'nın memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

OYA İLOĞULLARI KİMDİR?
1999 yılında dünyaya gelen oyuncu, Eskişehir Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. İstanbul'da yaşamına devam eden genç oyuncu Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle adını duyurdu.

Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

Eskişehir'de okuyan ve Afyonkarahisar Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Oya İloğulları'nın memleketi de merak konusu oldu.

Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

İloğulları hakkında en çok "Oya İloğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...

İşte başta Oya İloğulları olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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