Güzel Günler’in Alya’sı Oya İloğulları bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Oya İloğulları’nın memleketi...
Kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak'ın yer aldığı Güzel Günler dizisinde Alya karakterini canlandıran Oya İloğulları'nın memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. 1999 yılında dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Eskişehir Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan İloğulları hakkında en çok "Oya İloğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle tanınan oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Oya İloğulları'nın memleketi...
21.11.2022 00:28 - Son Güncelleme: 21.11.2022 00:28
Güzel Günler dizisinde Alya karakterini canlandıran Oya İloğulları'nın memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı.
Eskişehir'de okuyan ve Afyonkarahisar Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Oya İloğulları'nın memleketi de merak konusu oldu.
İloğulları hakkında en çok "Oya İloğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.