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Haberler Magazin 35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika'da erkeklerle tanışmak için...”

35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika'da erkeklerle tanışmak için...”

Meslektaşı Cem Belevi ile ilişkisini ihanete uğradığı gerekçesiyle olaylı şekilde sonlandıran İrem Derici, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Etiler'de bir mekân girişi kameralara yansıyan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, ABD seyahatinde başına gelen bir ilk kez anlattı. Kendiyle ilgili bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.11.2022 00:01 - Son Güncelleme: 21.11.2022 00:01
35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika’da erkeklerle tanışmak için...”

Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan İrem Derici, Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da

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35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika’da erkeklerle tanışmak için...”

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden İrem Derici, "Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor" açıklamasını yaptı.

35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika’da erkeklerle tanışmak için...”

Özel hayatıyla ilgili de konuşan İrem Derici, yalnız olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Döndür döndür aynı şeyler.

35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika’da erkeklerle tanışmak için...”

10 senedir çok çekici bir yanım yok. Yapayalnızım, sahneden de bulacak halimiz yok. Çalışıyorum. Bu akşam bakayım ben bir gelenlere"

35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika’da erkeklerle tanışmak için...”

Dikkat çeken bir itirafta bulunan Derici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu gönül sevmek istiyor. Arkadaşlarım dostlarım da sevsin, sevilsin.

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