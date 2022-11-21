35 yaşındaki İrem Derici’den dikkat çeken itiraf! Ayaküstü kendini ifşa etti! Duyan şaşıp kaldı “Amerika'da erkeklerle tanışmak için...”
Meslektaşı Cem Belevi ile ilişkisini ihanete uğradığı gerekçesiyle olaylı şekilde sonlandıran İrem Derici, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Etiler'de bir mekân girişi kameralara yansıyan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, ABD seyahatinde başına gelen bir ilk kez anlattı. Kendiyle ilgili bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
21.11.2022 00:01 - Son Güncelleme: 21.11.2022 00:01
Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan İrem Derici, Şarkıcılık kariyerinin dışında açıklamaları ve iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden İrem Derici, "Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü yeni şarkım çıkıyor" açıklamasını yaptı.
Özel hayatıyla ilgili de konuşan İrem Derici, yalnız olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Döndür döndür aynı şeyler.