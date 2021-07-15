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Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la tatilin tadını çıkaran Ebru Şahin'in paylaşımları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu bu kez beyaz bikinisiyle arz-ı endam etti.

15.07.2021 14:49 - Son Güncelleme: 15.07.2021 14:49
Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler tatiline çıkan Ebru Şahin, şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Yeni sezonda Destan dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şahin, sosyal medya hesabında Afrika tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Instagram sayfasında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Geçtiğimiz günlerde Afrika örgülü paylaşımlarıyla dikkatleri üzerin çeken Ebru Şahin bu paylaşımlarıan yenisini ekledi.

Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...

Ebru Şahin'in hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraflarda sevgilisi Cedi Osma da yer aldı.