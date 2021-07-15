Ebru Şahin beyaz bikinisi ve Afrika örgüleriyle yaktı geçti! Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la Afrika'nın yolunu tutan Ebru...
Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la tatilin tadını çıkaran Ebru Şahin'in paylaşımları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu bu kez beyaz bikinisiyle arz-ı endam etti.
15.07.2021 14:49
- Son Güncelleme: 15.07.2021 14:49
Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler tatiline çıkan Ebru Şahin, şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi.
Geçtiğimiz günlerde Afrika örgülü paylaşımlarıyla dikkatleri üzerin çeken Ebru Şahin bu paylaşımlarıan yenisini ekledi.