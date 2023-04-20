Güney Koreli ünlü K-pop grubun Astro'dan acı haber! 25 yaşındaki solist Moonbin evinde ölü bulundu! Menajeri ziyarete gidince...
Güney Koreli erkek müzik grubu Astro'nun solisti Moonbin'den acı haber geldi. 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yapan 25 yaşındaki solist Moonbin evinde ölü bulundu. Grubun bağlı olduğu Fantagio isimli şirketin açıklamasında da Moonbin'in ölüm haberi doğrulanırken "Tüm Astro üyeleri ve meslektaşları, büyük bir keder içinde yasını tutuyor" ifadeleri kullanıldı. Moonbin'in cansız bedenine ise evini ziyaret eden menajeri ulaştı. İşte detaylar...
20.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 20.04.2023 11:32
26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti'nde dünyaya gelen Moonbin, 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak çıkış yaptı.
Oyunculuk, şarkıcılık ve modellik yapan 25 yaşındaki solist Moonbin'den kötü haber geldi. Güney Koreli ünlü K-pop grubun Astro'nun solisti evinde ölü bulundu.
Yonhap'ın haberine göre, polisin açıklamasında, 25 yaşındaki Moonbin'in cansız bedeninin, yerel saatle 20.10 sularında şarkıcıya ulaşamadığı için evini ziyaret eden menajeri tarafından bulunduğu belirtildi.
Polisin cinayete dair herhangi bir kanıt bulamadığı, bu nedenle şarkıcının intihar etmiş olabileceği kaydedilen açıklamada, Moonbin'in ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılabileceği bilgisi verildi.