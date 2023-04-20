Hadise ile Murda gecelerde! Kameralara yakalanan ikili bombayı patlattı! Samimi halleri 5 aylık evliliğin bitme sebebi olarak gösterilmişti...
Mehmet Dinçerler'le 5 aylık evliliğini sonlandırma kararı alan Hadise'nin boşanma nedeni Murda ile yaptığı samimi dans olarak gösterilmişti. Geçtiğimiz yıl 'İmdat' adlı bir şarkıya imza atan Hadise ile Murda, aylar sonra bir arada görüntülendi. Bir balıkçıdan çıkarken kameralara yansıyan ikiliden Hadise, açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
20.04.2023 10:35 - Son Güncelleme: 20.04.2023 11:02
Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alarak yollarını ayırmıştı. İkilinin boşanma sürecinde ayrılık nedeniyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri ise Hadise'nin Murda ile yaptığı samimi dans olmuştu.
Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ileri sürülmüştü.
"AMA EVLİSİN"
Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı ve şarkıcının yapılan birçok baskıya dayanamayıp ayrılmaya kararı verdiği söylenmişti.