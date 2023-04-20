Hadise ile Murda gecelerde! Kameralara yakalanan ikili bombayı patlattı! Samimi halleri 5 aylık evliliğin bitme sebebi olarak gösterilmişti...

Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini bitirme kararı alarak yollarını ayırmıştı. İkilinin boşanma sürecinde ayrılık nedeniyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan biri ise Hadise'nin Murda ile yaptığı samimi dans olmuştu.