RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmiş ancak çiftin mutluluğu 53 gün sürmüştü. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu kez çocuk itirafıyla dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur, "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusunu da yanıt verdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:43
53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle yer alan Merve Boluğur, 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kaldı.

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53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Boluğur, bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamadı ve 53 gün sonra boşanma kararı aldı.

53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

Hem özel hayatı hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olan oyuncu, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Oyunculuğa çok erken yaşta başladım. Yorucu bir tempo oldu. Sektör de biraz beni tatmin etmedi, ara verdim. Sonra özlem duygusu ağır bastı" dedi.

53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti

Boluğur, "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyelim.

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