53 gün süren evliliği 5 ay önce bitmişti! Merve Boluğur hem çocuk hem tükenmişlik sendromu hakkında konuştu! İtirafı dikkat çekti
2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kalan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmiş ancak çiftin mutluluğu 53 gün sürmüştü. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, bu kez çocuk itirafıyla dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Boluğur, "Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?" sorusunu da yanıt verdi. İşte detaylar...
20.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 20.04.2023 12:43
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle yer alan Merve Boluğur, 2015-2017 yılları arasında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli kaldı.
2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine giren Boluğur, bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamadı ve 53 gün sonra boşanma kararı aldı.