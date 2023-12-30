"Günde 16 saat aç kalıyorum" deyip zayıflama sırrını açıklamıştı! Fazla kiloları veren Zara değişimi ve dekoltesiyle gündemde.

Neşe Zara Yılmaz, sahne adıyla Zara, son paylaşıyla magazin gündemine bomba gibi düştü... Geçtiğimiz aylarda sıkı bir diyete giren ünlü şarkıcı fazla kilolarından kurtulmuş "Günde 16 saat aç kalıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı. İşte fazla kilolarından da kurtulan Zara'nın son hali.
Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan türkücü Zara, çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı.
Henüz lise yıllarında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, ilerleyen zamanlarda unutulmaz parçalara imza atarak müzik listelerini alt üst etti.
Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren ünlü sanatçının özel hayatı en az kariyeri kadar dikkat çekti.