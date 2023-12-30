"Günde 16 saat aç kalıyorum" deyip zayıflama sırrını açıklamıştı! Fazla kiloları veren Zara değişimi ve dekoltesiyle gündemde.

Neşe Zara Yılmaz, sahne adıyla Zara, son paylaşıyla magazin gündemine bomba gibi düştü... Geçtiğimiz aylarda sıkı bir diyete giren ünlü şarkıcı fazla kilolarından kurtulmuş "Günde 16 saat aç kalıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Zara son olarak sahne öncesi pozları ile hayranlarının beğenisini topladı. İşte fazla kilolarından da kurtulan Zara'nın son hali.