Pılı pırtısını toplayıp 40 milyon TL harcayıp İstanbul'u terk etmişti! Zeynep Bastık Urla'daki evinden paylaştı beğeni topladı

2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile evlenen ancak bir yılı dolduramadan boşanan Zeynep Bastık, Ali Can Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bastık, geçtiğimiz aylarda İzmir Urla'dan 40 milyon TL'ye ev alıp, İstanbul'u terk etmişti. Bastık, 40 milyon TL'lik evinden bir paylaşım yaptı. İşte şarkıcının 40 milyon TL'lik evinden kareler...
Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık, bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, şimdi de kazancıyla konuşuluyor.
Konserlerinin yanı sıra YouTube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu.
Ünlü şarkıcı İzmir Urla'da bir ev alarak İstanbul'u terk etmişti.