65 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi 20’liklere taş çıkardı! Son halini görenin nutku tutuldu! Kemal Sunal’ın Emine’siydi...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nazan Saatçi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde 65 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son hali ağızları açık bıraktı. Pürüzsün cildi ve fit haliyle dikkat çeken Saatçi için "20'lik genç kızlara taş çıkarır" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin sosyal medyayı sallayan son hali...
Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmiyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Filmde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızlara kazınan Saatçi, son haliyle ağızları açık bıraktı.
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyaya damga vuran Yeşilçam yıldızı için "Hiç yaşlanmamış", "Zaman onun izin durmuş gibi", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.