Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı iddia edilmişti! Sıla Türkoğlu mini şortuyla paylaştı! Sosyal medya ikiye bölünde 'Favoriniz hangisi?'

Emanet dizisinden olaylı ayrılışı ile gündeme gele Sıla Türkoğlu'nun son olarak Gönül Dağı'nda başrol oynayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin ölmesiyle yerine gelecek isim merakla beklenirken Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi gizemini sürdürüyor. Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son paylaşımıyla İnstagram'ı ikiye böldü. 5 ayrı fotoğraf paylaşan Türkoğlu, 'Favoriniz hangisi?' diye sorunca yer yerinden oynadı.