Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı iddia edilmişti! Sıla Türkoğlu mini şortuyla paylaştı! Sosyal medya ikiye bölünde 'Favoriniz hangisi?'
Emanet dizisinin Seher'i Sıla Türkoğlu, sette mobbinge uğradığı ve zor şartlar altında çalıştırıldığını açıklayarak diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ardından Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle diziden ayrılan Gülsim Ali'nin tahtına oturacağı konuşuldu. Ünlü oyuncudan bir açıklama gelmezken yeni projesi merakla bekleniyor. Dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki yaşayan güzel oyuncu birlikteliklerini de sonlandırmıştı. Son olarak Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Halit Özgür Sarı, görüntülendi. Şimdilerde yazın tatilini çıkartan Sıla Türkoğlu'dan yeni paylaşım geldi.
13.07.2022 08:56 - Son Güncelleme: 13.07.2022 08:57
Emanet dizisinden olaylı ayrılışı ile gündeme gele Sıla Türkoğlu'nun son olarak Gönül Dağı'nda başrol oynayacağı iddia ediliyor. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin ölmesiyle yerine gelecek isim merakla beklenirken Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun yeni projesi gizemini sürdürüyor. Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu son paylaşımıyla İnstagram'ı ikiye böldü. 5 ayrı fotoğraf paylaşan Türkoğlu, 'Favoriniz hangisi?' diye sorunca yer yerinden oynadı.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN FOTOĞRAFLAR!
987 bin takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından 5 ayrı fotoğraf paylaşan Sıla Türkoğlu hayranlarından seçim yapmalarını istedi.