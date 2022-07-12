Survivor şampiyonu Nisa sevgilisi Ogeday Girişken’i ’O Kız’a kaptırdı! Döner dönmez düğmeye bastı işe koyuldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ay sonunda sete çıkması, ağustos ayında yayında olması planlanan dizide Ogeday Girişken, Ozan adlı internet fenomenine hayat veriyor. Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın'la da ilişkisi olan Ozan'ın hayatını lüks evine temizliğe gelen Zeynep allak bullak ediyor.