12 yıllık değişim! Aşk-ı Memnu’nun Beşir’ine bakın! Baran Akbulut son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören tanımakta zorlandı
12 yıllık değişim! Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Akbulut'u birçok kişi tanımakta zorlandı. Ünlü oyuncu için "Beşir'in muhteşem değişimi", "Nihal ne kaybettiğine dön bir bak" yorumlarında bulundu. İşte Aşk- Memnu'nun vefakar Beşir'i Baran Akbulu'un ağızları açık bırakan son hali...
12.07.2022 17:58 - Son Güncelleme: 12.07.2022 17:58
Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı dizi, bu kez Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son haliyle tekrar gündeme geldi.