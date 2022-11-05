Gülsim Ali'den sonra o isim de tekmeyi vuracak! Gönül Dağı'nda ihanet şoku! Seyirci isyan etti 'İkinci bir Meryem'i kaldıramayız artık'
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle 5 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak. Diziden ayrılan Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesi belli oldu. Avcı dizisinde başrol oynayacağı ortaya çıkkı. Dizi ile ilgili ise yeni gelişmler yaşanıyor. Yeşil Deniz ile Kalk Gidelim dizisinde boy gösteren Eren Can Vurucu Gönül Dağı'na geliyor. Dizide 'Fazıl' karakteriyle seyircisini ağırlayacak. Bu sezon katılan güzel oyuncu Berfin Kıymaz da gelen son bilgilere göre projeden sessiz sedasız ayrıldı. Öte yandan Elif'in ihaneti herkesi şoke etti. İşte detaylar...
05.11.2022 12:50 - Son Güncelleme: 05.11.2022 12:51
Gönül Dağı dizisi her Cumartesi günü izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Gülsim Ali İlhan'ın sezon finalinde ayrıldığı diziye Berfin Kıymaz gelmişti ancak enerjisi tutmayınca sessiz sedasız gönderildi.
Başrollerinde Berk Atan; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi 75. bölümüyle 5 Kasım'da TRT 1'de yayınlanacak.
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyeme devam eden Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri de bir sonraki bölüme kadar konuşulmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri sezon finalinde hayatını kaybetmişti.