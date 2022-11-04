Seda Sayan’ın 23 yaşındaki müstakbel gelinine bakın! Miray Daner süper minili pozlarına ilk yorum Boran Kuzum’dan! Oğulcan Engin’in biricik aşkı...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, bir süre önce oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarına doludizgin devam eden ikili, romantik pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ünlü çiftten Miray Daner, şimdi ise süper minisi ile verdiği pozlarla gündem odu. Ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran paylaşımına ilk yorum ise yakın arkadaşı Boran Kuzum'dan geldi. İşte Miray Daner'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
04.11.2022 22:47 - Son Güncelleme: 04.11.2022 22:47
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, Papatyam dizisinde Metin Akpınar'ın torunu Gonca'yı canlandırarak ilk kez izleyici karşısına çıktı.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.