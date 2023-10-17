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50 yaşındaki Songül Karlı’nın siz bir de annesini görün! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Ablası sandım”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. İddialı tarzı ve pozlarıyla konuşulan ünlü şarkıcı, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. Karlı, bu kez annesi ile verdiği bir pozu yayınlayarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken "Ablası sandım" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 11:20 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:28
50 yaşındaki Songül Karlı’nın siz bir de annesini görün! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Ablası sandım” 1

50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

50 yaşındaki Songül Karlı’nın siz bir de annesini görün! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Ablası sandım” 2

Ünlü şarkıcı, özellikle kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü ile uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.

50 yaşındaki Songül Karlı’nın siz bir de annesini görün! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Ablası sandım” 3

Songül Karlı, son dönemlerde ise iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.

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