50 yaşındaki Songül Karlı’nın siz bir de annesini görün! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Ablası sandım”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Songül Karlı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. İddialı tarzı ve pozlarıyla konuşulan ünlü şarkıcı, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi. Karlı, bu kez annesi ile verdiği bir pozu yayınlayarak gündeme geldi. Ünlü şarkıcının anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken "Ablası sandım" yorumları yapıldı. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...