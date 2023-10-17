Sevgilisine dehşeti yaşatan Can Tunaboylu'nun annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı "Benim oğlum yapmaz" Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyesi ...

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti ve yüzünün morluklar içindeki halini paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası flaş bir detay ortaya çıktı. Can Tunaboylu'nun annesi meğer o usta oyuncuymuş.