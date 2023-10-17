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Sevgilisine dehşeti yaşatan Can Tunaboylu'nun annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı "Benim oğlum yapmaz" Yüzyüzeyken Konuşuruz'un üyesi ...

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti ve yüzünün morluklar içindeki halini paylaştı. Tunaboylu da iddiaların ardından suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili açıklama yaptı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası flaş bir detay ortaya çıktı. Can Tunaboylu'nun annesi meğer o usta oyuncuymuş.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 10:46 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:02
Sevgilisine dehşeti yaşatan Can Tunaboylu’nun annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı Benim oğlum yapmaz Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üyesi ... 1

Magazin gündemine bomba gibi düşen skandalda yeni perde...

Sevgilisine dehşeti yaşatan Can Tunaboylu’nun annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı Benim oğlum yapmaz Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üyesi ... 2

Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu yine kadına şiddet iddiasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl solist Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen grupta bu kez gitarist Can Tunaboylu, eski sevgilisi Aybike Çelik tarafından 'şiddet' iddiasıyla suçlandı.

Sevgilisine dehşeti yaşatan Can Tunaboylu’nun annesi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı Benim oğlum yapmaz Yüzyüzeyken Konuşuruz’un üyesi ... 3

Aybike Çelik, 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' ve 'Eskiz' adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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