Gülsim Ali İlhan yeşil ışık yaktı hayranlarına müjde! Dilek'in öldüğü Gönül Dağı'nda flaş gelişme! Bir isim daha ecel terleri döktü! 'Sen de gitme'
Gönül Dağı'nda yeni gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı. 68. bölüm merakla beklenirken yayınlanan yeni fragman 'neler oluyor?' dedirtti. Gülsim Ali İlhan'ın veda ettiği diziden yeni bir oyuncu ayrılabilir. Hayranları İlhan'ın gelişini beklerken flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya diziden ayrılıyor mu? Fragman, sevenlerini endişelendirdi. Öte yandan Gülsim Ali İlhan'ın yeni projesiyle ilgili açıklaması merak uyandırdı. Güzel oyuncu, ''Çok güzel bir proje, çok özel bir proje. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir iş'' dedi. İşte detaylar...
15.09.2022 11:14 - Son Güncelleme: 15.09.2022 11:14
Gönül Dağı reyting rekorları kıran sezon finaliyle büyük bir çıkışa imza atmıştı. Yeni sezonda da aynı başarıyı göstermesi beklenen diziden Gülsim Ali İlhan'ın gidişi sevenlerini üzmüştü.