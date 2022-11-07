Gülsim Ali İlhan kazandığı parayla bakın ne yapmış! 'Feda olsun' Gönül Dağı'nın ölümsüz karakteri Dilek gerçek hayatta da hayırlı evlat!
Gülsim Ali İlhan'ın ailesine yaptığı jest magazin dünyasının en çok konuşulanları arasına girdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu İlhan, sezon finalinde izleyicilerine veda etmişti. Canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesinin bitmesiyle Gülsim Ali İlhan da diziden ayrılmıştı.
Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Avcı dizisindeki rolü için hazırlık yapıyor. Sezon finalinde Gönül Dağı'na veda eden başarılı oyuncunun sıradaki projesi TRT'de yayın hayatına başlayacak 'Avcı' dizisi oldu. Merakla beklenen yapımda İlhan'n partnerinin 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Yılmaz' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Uğur Güneş olduğu açıklandı. Güzel oyuncunun yeni dizisi için geri sayım başlarken, son olarak ailesine yaptığı jestle gündeme geldi. Bakın kazandığı parayla ne yaptı! 'Hayırlı evlat' yorumları yapıldı. İşte detaylar...
27 yaşındaki ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan hareketiyle alkış topladı. 18 Şubat 1995 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelen İlhan, 2012 yılından bu yana Türkiye'de oyunculuk yaparak geçimini sağlıyor.
Şimdilerde Avcı dizisiyle anlaştığı ortaya çıkan genç oyuncu Uğur Güneş ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kendisine birçok proje gittiği bilinen Gülsim Ali İlhan son olarak TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Avcı' dizisiyle el sıkıştı.