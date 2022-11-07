Gülsim Ali İlhan kazandığı parayla bakın ne yapmış! 'Feda olsun' Gönül Dağı'nın ölümsüz karakteri Dilek gerçek hayatta da hayırlı evlat!

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan şimdilerde Avcı dizisindeki rolü için hazırlık yapıyor. Sezon finalinde Gönül Dağı'na veda eden başarılı oyuncunun sıradaki projesi TRT'de yayın hayatına başlayacak 'Avcı' dizisi oldu. Merakla beklenen yapımda İlhan'n partnerinin 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Yılmaz' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Uğur Güneş olduğu açıklandı. Güzel oyuncunun yeni dizisi için geri sayım başlarken, son olarak ailesine yaptığı jestle gündeme geldi. Bakın kazandığı parayla ne yaptı! 'Hayırlı evlat' yorumları yapıldı. İşte detaylar...