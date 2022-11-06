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Haberler Magazin Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler'in kadrosunda yer aldığı Güzel Günler'in televizyon ekranlarında yer alması üzerine gündeme gelen Seray Gözler'in hayatı merak edildi. Dizide Mihran'ın annesi Saliha karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ege adında bir çocuğu olan Gözler hakkında en çok "Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Seray Gözler'in kendi gibi ünlü olan eşi kimmiş...

06.11.2022 21:53 - Son Güncelleme: 06.11.2022 21:53
Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Güzel Günler dizisi, ilk bölümüyle televizyon izleyicisi ile buluştu. Dizide Mihran'ın annesi Saliha karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı da merak konusu oldu.

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Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Ege adında bir çocuğu olan Gözler hakkında en çok "Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

İşte başta Seray Gözler olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

EBRU ÖZKAN

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