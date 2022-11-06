Güzel Günler’in Saliha’sı Seray Gözler’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...
Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler'in kadrosunda yer aldığı Güzel Günler'in televizyon ekranlarında yer alması üzerine gündeme gelen Seray Gözler'in hayatı merak edildi. Dizide Mihran'ın annesi Saliha karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ege adında bir çocuğu olan Gözler hakkında en çok "Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Seray Gözler'in kendi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
06.11.2022 21:53 - Son Güncelleme: 06.11.2022 21:53
Güzel Günler dizisi, ilk bölümüyle televizyon izleyicisi ile buluştu. Dizide Mihran'ın annesi Saliha karakterini canlandıran Seray Gözler'in hayatı da merak konusu oldu.
Ege adında bir çocuğu olan Gözler hakkında en çok "Seray Gözler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.