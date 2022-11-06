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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterini canlandıran Pelin Akil, ikiz kızlarından Lina ile Etiler'de kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Cannes'da "Yılın en iyi drama dizisi" ödülünü alan Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında konuştu. Eda Ece ile ilgili soruya verdiği yanıtla da dikkat çeken oyuncunun minik kızı Lina ise ilgi odağı oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
Doğan Savaş
06.11.2022 20:34 - Son Güncelleme: 06.11.2022 21:00
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Alin ile Lina adından ikiz kızları olan Pelin Akil, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle izleyici ile buluşan Akil, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Ünlü oyuncu, kızı Lina ile Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akil, samimi açıklamalarda bulundu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Cannes'de "Yılın en iyi drama dizisi" ödülünü alarak ülkemize dönen oyuncu, "Cannes çok güzel geçti, birçok ülke dizimizi yayınlama talebinde bulundu. Bizde bunun için çok gururlandık" dedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti

Gazetecilerin "Eda Ece'nin oynadığı dizide, sizin dizinizi Ti'ye alarak bir sahne gerçekleştirdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Akil, "Eğlenmişler, çok tatlı bir dokunuş olduk. Güldük, ne güzel eğlenmişler" diye konuştu.

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