Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil kızıyla alışverişte! Anne-kız ilgi odağı oldu! Eda Ece açıklaması dikkat çekti
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze karakterini canlandıran Pelin Akil, ikiz kızlarından Lina ile Etiler'de kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Cannes'da "Yılın en iyi drama dizisi" ödülünü alan Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında konuştu. Eda Ece ile ilgili soruya verdiği yanıtla da dikkat çeken oyuncunun minik kızı Lina ise ilgi odağı oldu. İşte detaylar...
06.11.2022 20:34 - Son Güncelleme: 06.11.2022 21:00
Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Alin ile Lina adından ikiz kızları olan Pelin Akil, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle izleyici ile buluşan Akil, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.
Gazetecilerin "Eda Ece'nin oynadığı dizide, sizin dizinizi Ti'ye alarak bir sahne gerçekleştirdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Akil, "Eğlenmişler, çok tatlı bir dokunuş olduk. Güldük, ne güzel eğlenmişler" diye konuştu.