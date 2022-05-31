Gülsim Ali İlhan ’Bana kızdınız’ dedi dert yandı! Gönül Dağı Dilek her şeyi itiraf etti ’İçim paramparça’ Sosyal medya hesabından böyle isyan etti

Gönül Dağı 65. bölümüyle sezon finali yaptı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisinde başrol oynayan Gülsim Ali İlhan'ın son bölümde hikayesi bitti. Dilek'in ölümüyle diziden ayrılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen fenomen diziden kentteki hava şartlarının kötü olmasından dolayı ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu diziden ayrılışının nedenini kendisi anlattı. 'İçim paramparça oldu' diyen Gülsim Ali İlhan hakkında çıkan haberler nedeniyle bir çok hayranının kendisine kızdığını belirtti. İşte İlhan'ın açıklamaları...