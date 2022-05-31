Gülsim Ali İlhan 'Bana kızdınız' dedi dert yandı! Gönül Dağı Dilek her şeyi itiraf etti 'İçim paramparça' Sosyal medya hesabından böyle isyan etti
Taner'in biricik aşkıydı! Başrollerini Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinin sezon finaline girmesi izleyicilerini üzdü. Özellikle de İlhan'ın canlandırdığı Dilek'in ölmesi herkesi şoke etti. Dağdan düşen bir kayanın altında kalan Dilek'in hayatını kaybetmesiyle ünlü oyuncunun da Eskişehir'deki hikayesi sona erdi. Fenomen diziden ayrılmasıyla ilgili ortaya atılan bir çok iddia nedeniyle sevenlerinin kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Gülsim Ali İlhan sonunda her şeyi tek tek açıkladı.
31.05.2022 11:56 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:00
Gönül Dağı 65. bölümüyle sezon finali yaptı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisinde başrol oynayan Gülsim Ali İlhan'ın son bölümde hikayesi bitti. Dilek'in ölümüyle diziden ayrılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen fenomen diziden kentteki hava şartlarının kötü olmasından dolayı ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu diziden ayrılışının nedenini kendisi anlattı. 'İçim paramparça oldu' diyen Gülsim Ali İlhan hakkında çıkan haberler nedeniyle bir çok hayranının kendisine kızdığını belirtti. İşte İlhan'ın açıklamaları...
Geçtiğimiz günlerde 65. bölümüyle sezon finali yapan diziden ayrılan Gülsim Ali İlhan hakkında ortaya bomba bir iddia atılmıştı.