Aslıhan Güner yanık teniyle paylaşmaya doyamadı! Önce yatak odasından sonra eşiyle sarmaş dolaş havuz başından! Bikinisiyle kasıp kavurdu
Aslıhan Güner yanık teniyle paylaşmaya doyamadı! Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Güner, tatil sezonunu açtı. Eşi Mert Kılıç ile tatile çıkan Güner, sosyal medya hesabında bikinili paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Yanık teniyle dikkat çeken ünlü oyuncu, önce yatak odasında sonra ise havuz başında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güner'in eşinin kendisini öperken verdiği poz da dikkatlerden kaçmadı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
30.05.2022 20:33 - Son Güncelleme: 30.05.2022 20:33
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.