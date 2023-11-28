Gülseren Ceylan'ın yeri soğumadan 40 yaş küçük sevgilisiyle gecelerde! Mehmet Ali Erbil eski aşkına geri döndü "Sakın kaçma"

Son dönemde TikTok yayınlarıyla sık sık magazin gündemine gelen, kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil son olarak "TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti. Ünlü şovmen durdu durdu yine bir aşk bombasını patlatarak, yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi.
Son dönemde özel hayatıyla magazin gündemine gelen Mehmet Ali Erbil, kısa süre önce gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. 66 yaşındaki şovmen, geçen haftalarda kendisinden 40 yaş küçük genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.
Ancak kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşulan çiftin bu birlikteliği uzun sürmedi. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.
Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.