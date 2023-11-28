Eski eşi Meedo'nun memleketine giden Şeyma Subaşı kararsız! "Bazen 'vay be' diyorum karar vermiyorum" Geri döndüğünü açıklamıştı!

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı hakkında önceki gün flaş bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tüm bunların ardından Subaşı soluğu, eski eşi Meedo'nun memleketinde almıştı. Subaşı'nın Mısır paylaşımları sosyal medyayı salladı.