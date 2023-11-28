Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca’daki yalısından yayınladı! Gören hayran kaldı! İşte Gülşen Bubikoğlu’nun evinden yaptığı paylaşım...

Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filmi ile adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlen ve Zeynep adında bir kızı olan Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Oyuncunun paylaşımını görenler hayran kaldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun lüks evinden yaptığı o paylaşım...
Yaban filmi ile "Merhaba" dediği Yeşilçam'da Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Gülşen Bubikoğlu, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyerinin yanı sıra dillere destan güzelliği ve özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
Uzun süre önce ekranlara veda eden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımla gündeme geldi.