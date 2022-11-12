Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden bir dizi daha! Yalı Çapkını’ndan sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı! Çöp Adam dizisi bakın kimin hayatı!

STAR TV ekranlarının yeni dizisi olarak ekranlara gelecek Çöp Adam için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayeleri ekrana gelirken Çöp Adam dizisi de Budayıcıoğlu'na ait hikaye olduğu ortaya çıktı. Dizinin konusu, oyuncuları merak edilirken hangi kitaptan uyarlama olduğu da merak edildi. İşte Çöp Adam dizisi hakkında bilinmeyenler...